Mash: в Махачкале неизвестные расстреляли бойца Сабмишна Кинга Mash: бойца Залимхана Юсупова расстреляли в Махачкале из-за наркотиков

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Залимхан Юсупов

Telegram-канал Mash сообщил, что в Махачкале компания молодых людей напала на бойца поп-ММА Залимхана Юсупова, известного как Сабмишн Кинг. По данным канала, они упрекнули спортсмена за употребление наркотиков, а также назвали позором Дагестана. Канал уточнил, что словесный конфликт перерос в драку и в бойца выстрелили три раза.

Как пишет Mash, Юсупову, который был нетрезв, попали в ногу, руку и бедро. Согласно информации канала, его госпитализировали и прооперировали, сейчас боец находится под наблюдением врачей. Полиция ищет нападавших на него. Известно, что 29 мая у Сабмишна Кинга должен был состояться бой с Али Хейбати.

Ранее неизвестные избили и ограбили рэпера Пашу Техника. Как рассказала его бывшая жена Ева Карицкая, у артиста забрали куртку за 500 тысяч рублей. По ее словам, также у Техника пропали телефон и ключи от квартиры. Экс-супруга знаменитости уточнила, что куртка редка, поэтому ее будет сложно продать.

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Употребление наркотиков наносит вред здоровью.