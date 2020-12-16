Главный тренер сборной России по гандболу покинет свой пост

https://static.news.ru/photo/4cdb154e-3fb6-11eb-a512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ludvig Thunman/Global Look Press

Главный тренер женской сборной РФ по гандболу Амброс Мартин покинет свой пост из-за невыхода национальной команды в полуфинал чемпионата Европы, проходящего в Дании.

15 декабря россиянки проиграли хозяйкам ЧЕ со счётом 23:30. Перед решающим матчем подопечные Мартина находились на первом месте в турнирной таблицей. В итоге стали третьими после победы Франции над Швецией и своего поражения. Теперь им предстоит сыграть за пятое место с представительницами Голландии. После поражения президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв заявил, что Мартин будет отправлен в отставку.

Как отметил Шишкарёв, результат неудовлетворительный, было полное отсутствие тактических схем, не было психологического влияния и никаких других вариантов, которые могли бы помочь команде.

То, что мы видели вчера, — это тренерский абсурд. Я не вижу смысла продолжать наше сотрудничество, тем более впереди Олимпиада, — сказал он.

Шишкарёв также рассказал, что после матча он долго говорил с тренером Трефиловым, который столько вложил в эту команду души и физических сил, передаёт РИА Новости.

Он мог бы злорадствовать, говорить в духе «Ну что, поставил иностранца?!», а он по телефону, извините, плакал, — рассказал президент ФГР.

Ранее титулованный тренер Евгений Трефилов отметил, что не имеет ничего против нового тренера сборной испанца Амброса Мартина, однако многие иностранные специалисты, приезжающие в Россию, работают «от забора до обеда». При этом он заявил, что зарубежному специалисту трудно понять все российские нюансы, а родную землю в самые тяжёлые моменты будет защищать только человек, который на ней живёт долгие годы, писал NEWS.ru.

Под руководством Трефилова сборная страны выиграла Олимпиаду-2016 и четыре чемпионата мира.