Маррей рассказал о будущей операции

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Энди Маррей

Британский теннисист Энди Маррей, уступивший в первом круге Открытого чемпионата Австралии испанцу Роберто Баутиста-Агуту в пятисетовом матче, прокомментировал планы на будущее.

«Мне потребуется серьёзная операция, и я не уверен, что смогу вернуться после неё», — сказал он в эфире канала Evrosport1.

Теннисист добавил, что если этот матч был для него прощальным, он рад, что всё сложилось именно так. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 2:6.

Ранее британец на специальной пресс-конференции объявил, что завершит карьеру не позднее Уимблдона-2019 из-за травмы бедра. По словам теннисиста, он терпит боль уже более 18 месяцев. Операция, которую ему провели в 2018 году, не помогла.

За карьеру Маррей выиграл три турнира серии Большого шлема — US Open-2012, Уимблдон-2013 и 2016. Он единственный теннисист в истории, выигравший два золота Олимпийских игр в личном разряде. Британец возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в 2016 году, на конец сезона он оставался лидером.

Сейчас 31-летний Маррей занимает 230-ю строчку мирового рейтинга.

Как писал News.ru, хромающий Маррей проиграл на старте Australian Open.