Марат Сафин о коронавирусе: «людей готовят к чипизации»

Бывший теннисист Марат Сафин выскал своё мнение насчёт распространения коронавирусной инфекции в мире. Спортсмен уверен, что людей будут чипировать под предлогом вакцины от COVID-19.
Я думаю, что людей готовят к чипизации. Билл Гейтс ещё в 2015 году рассказал, что у нас будет эпидемия, потом пандемия, наш следующий враг — вирус, а не ядерная война. <...> Я не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель — он просто знал, и все готовились. <...> Я думаю, что уже не в телефоны, а вживлять. Вакцины ведь. Посмотрите, в интернете всё есть. Ничего такого нового я не говорю, — привели слова Марата Сафина на портале Sports.ru.
Как писал NEWS.ru ранее, Тимур Батрутдинов нашёл в распространении коронавируса «теорию заговора». Комик отметил, что слово coronavirus несёт в себе странный смысл, в котором можно найти масонский след. Если прочитать слово с конца, то получится слово surivanoroc, что можно перевести с хинди, как «восход и глаз».