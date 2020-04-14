Марат Сафин о коронавирусе: «людей готовят к чипизации»

Я думаю, что людей готовят к чипизации. Билл Гейтс ещё в 2015 году рассказал, что у нас будет эпидемия, потом пандемия, наш следующий враг — вирус, а не ядерная война. <...> Я не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель — он просто знал, и все готовились. <...> Я думаю, что уже не в телефоны, а вживлять. Вакцины ведь. Посмотрите, в интернете всё есть. Ничего такого нового я не говорю, — привели слова Марата Сафина на портале Sports.ru.