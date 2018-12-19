«Манчестер Юнайтед» официально заменил Моуринью

https://news.ru/storage/news/f235e35d1aeecb0c97b7ad9bbc15faf8/2ec7bcd0-354b-40b0-be8b-0965d6bd02ef_850.jpg Ludvig Thunman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оле-Гуннар Сульшер

Норвежский специалист Оле-Гуннар Сульшер назначен главным тренером английского «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона. Ранее, утром 19 декабря, было объявлено, что Cульшер станет исполняющим обязанности главного тренера.

Сульшер — бывший игрок команды. Он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 год и забил 126 голов в 366 играх. Он выиграл с клубом 12 трофеев, включая Лигу чемпионов и 6 чемпионских титулов в Англии.

В качестве тренера он работал в норвежском «Молде» и валлийском «Кардифф Сити».

Накануне «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью, писал News.ru. Команда, набрав 26 очков в 17 турах, занимает шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ).