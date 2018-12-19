«Манчестер Юнайтед» официально заменил Моуринью

Норвежский специалист Оле-Гуннар Сульшер назначен главным тренером английского «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение рассчитано до конца сезона. Ранее, утром 19 декабря, было объявлено, что Cульшер станет исполняющим обязанности главного тренера.
Сульшер — бывший игрок команды. Он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 год и забил 126 голов в 366 играх. Он выиграл с клубом 12 трофеев, включая Лигу чемпионов и 6 чемпионских титулов в Англии.
В качестве тренера он работал в норвежском «Молде» и валлийском «Кардифф Сити».
Накануне «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью, писал News.ru. Команда, набрав 26 очков в 17 турах, занимает шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ).