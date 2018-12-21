Мамиашвили отказал в послаблении лучшим борцам

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Михаил Мамиашвили

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили на расширенном заседании коллегии Минспорта, которое проходит 21 декабря в Новогорске, рассказал о планах на следующий год, сообщает корреспондент News.ru.

«Следующий год будет подготовкой к Играм-2020.Чемпионат мира в Астане, где определяются квоты для Олимпиады. Помимо этого, будет два европейских турнира. Естественно, внутри страны пройдёт отбор, достаточно принципиальный. Лучшие спортсмены все будут участвовать, ни для кого послаблений не будет», — заверил Мамиашвили.

Он добавил, что в греко-римской борьбе в разы выросла конкуренция, потому что вид спорта недорогой: требуются лишь трико и борцовка.

«Самая главная задача — формирование резерва для основной команды», — заключил олимпийский чемпион.

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