Мама Загитовой отреагировала на поражение дочери на ЧР

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Алина Загитова

Мама олимпийской чемпионки фигуристки Алины Загитовой Лейсан прокомментировала выступление дочери на чемпионате России в Саранске.

«Мы справимся со всеми сложностями. Сейчас непростой период, но так бывает. Скоро Новый год, будем встречать его в кругу семьи», — цитирует её «Спорт-Экспресс».

Загитова-старшая добавила, что надеется на моральное восстановление дочери за новогодние праздники.

Золото на первенстве страны выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Загитова с двумя падениями в произвольной программе осталась пятой (212,03).

Чемпионат России завершится 23 декабря. По его итогам уже сформирован состав команды на первенство Европы. В Минск в январе отправятся Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Призеры и победитель чемпионата страны пока выступают в ранге юниорок и претендовать на попадание в состав команды не могут.

News.ru писал, что Бутырская рассказала об издевательствах над Загитовой.