Мама поведавшей о допинге фигуристки объяснилась

https://news.ru/storage/news/4e7087ac04cc57748dcafc7e8da6c6a2/3ffbde26-6e4a-4ec0-875a-c784a24d5f62_850.jpg ЮниорТВ/youtube.com

Анастасия Шаботова

Ирина Шаботова, мама фигуристки Анастасии Шаботовой, которая в Instagram рассказала о приёме допинга российскими спортсменами, прокомментировала ситуацию.

«У нее даже нет понятия самого допинга как такового. Для нее излишний витамин С — это тоже допинг. Больше выпил — значит, ты бодрее, веселее», — цитирует ее Sports.ru.

По словам Ирины, девочка не понимает, в чём её обвиняют, потому что она ещё ребенок, так что всерьёз её высказывание расценивать не стоит.

Ранее News.ru сообщал о том, что российская фигуристка Шаботова во время общения с болельщиками в своём Instagram рассказала, что для того, чтобы стабильно показывать высокий результат, необходимо принимать допинг.

Она добавила, что в «Хрустальном», где тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова, юниорки Александра Трусова, Анна Щербакова и другие, также принято «пить допинг».