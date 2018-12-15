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Малышко «застрелился» в пасьюте на КМ и объяснил причины

Marcus Cyron/ CC-BY-SA-4.0/ Wikimedia

спорт [ версия для печати ]

Российский биатлонист Дмитрий Малышко объяснил причины неудачной стрельбы в пасьюте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. На первом огневом рубеже он допустил четыре промаха.

«Я думаю, что пристреливались в начале стрельбища, пришли в конец — на 30-ю установку падала тень, возможно смещение было из-за света. Потому что все, кто пришли туда, делали довольно много ошибок на первом рубеже», — сказал спортсмен Калашников Media.

Малышко добавил, что эта ошибка выбила его из гонки.

Биатлонист в гонке преследования занял 49-е место. Лучшим среди россиян стал Александр Логинов (7-я строчка). Выиграл француз Мартен Фуркад.

Как писал News.ru, Бабикова заберут с Кубка IBU на Кубок мира.


#биатлон #Кубокмира #ДмитрийМалышко
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