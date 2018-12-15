Малышко «застрелился» в пасьюте на КМ и объяснил причины

https://news.ru/storage/news/ade2251a6aa5da951e553682b719eda0/b5daef7b-eb87-4555-9aec-f8fa0e64158b_850.jpg Marcus Cyron/ CC-BY-SA-4.0/ Wikimedia

Российский биатлонист Дмитрий Малышко объяснил причины неудачной стрельбы в пасьюте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. На первом огневом рубеже он допустил четыре промаха.

«Я думаю, что пристреливались в начале стрельбища, пришли в конец — на 30-ю установку падала тень, возможно смещение было из-за света. Потому что все, кто пришли туда, делали довольно много ошибок на первом рубеже», — сказал спортсмен Калашников Media.

Малышко добавил, что эта ошибка выбила его из гонки.

Биатлонист в гонке преследования занял 49-е место. Лучшим среди россиян стал Александр Логинов (7-я строчка). Выиграл француз Мартен Фуркад.

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