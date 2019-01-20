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Малкина признали одним из худших в НХЛ

Евгений Малкин Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евгений Малкин

спорт [ версия для печати ]

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин попал в тройку худших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по показателю полезности. «Рейтинг» опубликован на сайте лиги.

В последнем матче регулярного чемпионата «Вегас Голден Найтс» переиграли «Питтсбург» со счётом 7:3 (3:1, 2:2, 2:0 по периодам). Малкин завершил встречу с показателем полезности «-3».

Российский нападающий показал такой же результат в трёх последних матчах команды из четырёх, его суммарный показатель «-19» входит в тройку худших в НХЛ. Лидерами «рейтинга» являются форварды «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо («-23») и Александр Барков («-20»).

Малкин делит третье место с Магнусом Пяаярви из «Оттавы Сенаторз» и Бренданом Перлини — игроком «Чикаго».

В текущем сезоне россиянин в 48 матчах забросил 14 шайб и отдал 38 результативных передач. «Питтсбург» в турнирной таблице конференции «Запад» занимает 8-е место.

Как писал News.ru, Овечкину зашили рану во время матча НХЛ.


#НХЛ #ЕвгенийМалкин
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