Макс — алкоголик. Когда-то лучший сыщик в городе, Макс потерял всё — работу, друзей, жену. У него остался единственный друг — Пёс. После серии погонь, драк и перестрелок, Пёс и Макс раскрыли тайну загадочного убийства и снова стали детективами. Теперь каждый день начинается с того, что Пёс и Макс пытаются выяснить, кто совершил преступление... И выяснить — кто из них лучший сыщик в городе! Это сюжет телесериала «Пёс».

В школьные годы он серьёзно занимался греко-римской борьбой, входил в олимпийский резерв юношеской сборной страны, мастер спорта. А это уже факты из биографии актёра театра и кино Никиты Панфилова, который сыграл главную роль в «Псе».

Панфилов — спортсмен как на съёмочной площадке, так и в жизни. Спортивное прошлое и любовь к спорту ему помогают на съёмочной площадке, в чём признался Никита в разговоре с корреспондентом NEWS.ru в перерыве матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак — Витязь», прошедшего 19 декабря.

Никита Панфилов с супругой Медиаклуб Бесценной лиги Mastercard и КХЛ

Без спорта было бы гораздо тяжелее. Ведь спорт — стержень какой-то даёт, выдержку, уверенность. Если ты чего-то хочешь добиться в жизни, если ты прошёл до этого спорт, какой-бы то ни было, то это плюс. Никита Панфилов актёр театра и кино

Предвидя вопрос, как Панфилов оказался на хоккее, учитывая, что он бывший борец, отвечаем: хоккей его страсть.

Хоккей моя страсть и наверное, единственный вид спорта, который я смотрю с фанатизмом. Если бы ещё любимая команда моего детства «Крылья Советов» (Москва) участвовала бы... Но она сейчас не в КХЛ. Но это моя мечта, чтобы я когда-нибудь поболел бы с флагом на трибунах за «Крылья Советов», — сказал Панфилов.

«Крылья Советов» — старейший клуб Москвы, основанный в 1947 году, чемпион и обладатель Кубка СССР, победитель Кубка европейских чемпионов. Клуб утратил свой профессиональный статус после сезона-2010/2011 в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) из-за финансовых проблем. Возродился только в 2016 году и выступает в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ). То есть на взрослом уровне команды нет.

В отсутствие «Крыльев» в КХЛ Никита болеет за московские команды, а ещё большую страсть питает к сборной.

Мне нравится, когда московские команды играют в КХЛ, но я больше болею за нашу сборную. Сам вид спорта я просто обожаю. Наверное, это что-то из детства, потому что ни к одному виду спорта, кроме борьбы, я так горячо не отношусь, как к хоккею. Поэтому мне всё равно, какая играет команда, мне нравится сам процесс, — отметил Панфилов.

Никита Панфилов Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пользуясь случаем, не мог не спросить Панфилова о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому спорту.

Я так считаю: спорт должен быть отдельно от политики. Спорт должен быть среди сильнейших, спорт должен быть каким-то островком человечности, отдельно от всех политических или ещё каких-то личностных разногласий. Я считаю, что если есть спортсмены, которые горят желанием сразиться с другими, надо принимать вызов, а не ставить барьеры.

— Многие в мире, да и некоторые в нашей стране уверены, что в России существует государственная поддержка допинга. Что ответите на такое мнение?

— Тут я вообще ничего не могу сказать. Честно. Когда я смотрю Олимпиаду, я болею за наших, за Россию. А сфабриковано или нет... Я не могу говорить о таком, если я этого не знаю. Считаю, что нужно принимать вызов, если кто-то его кидает, и нельзя запрещать спортсменам бороться под флагом своей страны.

— То есть вы против того, чтобы российские спортсмены на Олимпийских играх выступали под нейтральным флагом?

— Конечно, это Россия, это российские спортсмены, они должны выступать под флагом и с гимном своей страны.