Макларен поведал о новых случаях приёма допинга в России

Канадский юрист Ричард Макларен заявил, что количество новых случаев приёма запрещённых Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ в России исчисляется сотнями.
«Никто не догадывается, какое будет число (нарушений антидопинговых правил. — Ред.). По моему мнению, там 300−600 возможных нарушений», — сказал Макларен в эфире немецкого ARD.
Он добавил, что удивлён факту готовности Московской лаборатории передать информацию WADA, хотя буквально 10 дней назад это было невозможно.
Макларен расследовал факт существования в России государственной допинг-системы. Его доклад послужил причиной возбуждения не одного дела в отношении российских спортсменов.
Как писал News.ru, часть протоколов допинг-контроля РУСАДА не ввели в ADAMS.