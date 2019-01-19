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Макларен поведал о новых случаях приёма допинга в России

Martin Hoffmann/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Канадский юрист Ричард Макларен заявил, что количество новых случаев приёма запрещённых Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ в России исчисляется сотнями.

«Никто не догадывается, какое будет число (нарушений антидопинговых правил. — Ред.). По моему мнению, там 300−600 возможных нарушений», — сказал Макларен в эфире немецкого ARD.

Он добавил, что удивлён факту готовности Московской лаборатории передать информацию WADA, хотя буквально 10 дней назад это было невозможно.

Макларен расследовал факт существования в России государственной допинг-системы. Его доклад послужил причиной возбуждения не одного дела в отношении российских спортсменов.

Как писал News.ru, часть протоколов допинг-контроля РУСАДА не ввели в ADAMS.


#допинг #докладМакларена
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