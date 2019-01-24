Майсурадзе: от Давыдова ушёл, потому что надоели друг другу

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Ираклий Майсурадзе

Фигурист сборной Грузии — о смене тренеров и об организации ЧЕ

Грузинский фигурист Ираклий Майсурадзе рассказал о своей программе, о смене тренера и об организации чемпионата Европы в Минске.

— С чем связаны ошибки на прыжках в короткой программе? Потеря концентрации, плохое качество льда?

— Качество льда хорошее, на уровне. В Минске всегда хорошее качество льда, я здесь не первый раз. Первый прыжок у меня нестабилен, он сложный. Последнее время я его делал, но здесь ещё не удавалось, только на первой тренировке. А второе падение — да, скорее всего, потеря концентрации.

— С какой целью тогда вставили в программу нестабильный прыжок? Хотели рискнуть?

— Наверное, было бы логично не рисковать. Но мы захотели попробовать. В целом я был готов его делать. Не могу сказать, почему он не получился.

— Вы уже не в первый раз меняете тренера. Рафаэль Арутюнян, Сергей Давыдов, теперь Светлана Соколовская. Почему?

— После Рафаэля я вернулся к своему прежнему тренеру, поскольку надо было окончить обучение в Москве. От Давыдова я ушёл по определённым причинам. Не могу сказать, почему. Мы с ним работали достаточно длительное время, и, возможно, надоели друг другу. Устали.

— Хорошо. Что можете сказать об организации турнира? Многим кажется, что трибуны пустые.

— В целом трибуны заполнены. На верхний ярус, к сожалению, не удаётся посмотреть во время программы (смеётся). Я смотрю только на нижние, и они полностью заполнены. По вопросу организации единственное, к чему можно придраться — это к размерам второго (тренировочного) катка. Он безумно маленький. Он не совпадает по размерам, и это, безусловно, вызывает трудности.

— При прыжках, получается, что ты летишь в борт?

— Да, да.

— А как с этим тогда бороться?

— Каждый спортсмен борется с этим по-разному. Прыгать пораньше, например. В основном, в борт врезаются те, кто близко катается к ним изначально. Но кому-то так удобно. Мне кажется, что для этого нужно меньше хода набирать или раньше прыгать. Всё-таки, мы фигуристы, не первый год на льду. Можем приспособиться к любым условиям. Но есть всё-таки такая трудность.