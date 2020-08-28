Майгуров рассказал, какие биатлонисты представят РФ на первых этапах КМ

https://static.news.ru/photo/29b5a19a-e941-11ea-8b20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Plihal Libor/Global Look Press

Состав сборной РФ по биатлону на первые этапы Кубка мира (КМ) в новом сезоне сформируют из спортсменов, находящихся на централизованной подготовке, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров. Он добавил, что список лыжников детально утвердит правление СБР по итогам совещания тренеров, передаёт пресс-служба СБР.

Мое предложение заключается в том, чтобы команду, по крайней мере на начало сезона, в большей части формировали те спортсмены, которые находятся на централизованной подготовке. А затем сделать анализ выступлений на первых трёх этапах [Кубка мира] и Кубке России и определить состав на старты в 2021 году. По большому счёту, чаще всего так и происходило, — заявил Майгуров.

По его мнению, особых дискуссий по поводу спортсменов среди наставников не ожидается. Он выразил надежду, что руководство СБР примет соответствующее решение, опираясь на мнение совета тренеров.

На вопрос о возвращении Татьяны Акимовой, президент СБР ответил, что Акимова сейчас занимается самостоятельно, Союз биатлонистов не против её включения в национальную команду, однако на сборах она находится с ребёнком, самостоятельно составляет график тренировок, и в таком формате СБР не может «подключить её к сборной».

Майгуров также высказался по поводу наставников мужской и женской команд. С первой работает Юрий Каминский. По мнению главы СБР, приход специалиста в сборную можно оценить только положительно. Каминский отметился достижениями в лыжных гонках. Он привнёс в тренировочный процесс новые методы, упражнения и приёмы, считает Майгуров.

С женщинами работает Михаил Шашилов. По мнению руководителя СБР, он обладает бэкграундом в плане подготовки именно женских сборных.

Всегда 2-3 девушки из его группы попадали в сборную. Он достаточно жёсткий тренер, который всех держит в тонусе и не даёт никому расслабиться. Для достижения результата это тоже необходимо, — резюмировал Майгуров.

Накануне министр спорта РФ Олег Матыцин 28 августа 2020 года подписал приказ о назначении Валерия Польховского на должность главного тренера российской биатлонной сборной. Специалиста ранее рекомендовало правление Союза биатлонистов России (СБР) и экспертный совет Минспорта.

Новый наставник национальной команды, комментируя назначение, подчеркнул, что собирается работать чётко по инструкции Минспорта об обязанностях главного тренера, где оговаривается как методическая часть, так и организация тренировок.

С 2001 по 2007 год Польховский работал старшим тренером женской сборной России. В 2011 году он стал главным тренером национальной команды, а в 2013 — советником бывшего тогда президентом СБР Михаила Прохорова. Затем Польховский сотрудничал со сборными Белоруссии и Казахстана, а декабре 2019 года занял пост вице-президента СБР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский биатлонист Александр Логинов рассказал о начавшемся в Сочи подготовительном сборе. По словам чемпиона мира, он поддерживает контакт с личным тренером Александром Касперовичем, в межсезонье возглавившим сборную Болгарии по биатлону.