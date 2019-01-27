Лыжники из России победили в эстафете на КМ впервые с 2013-го

Лыжники команды «Россия-2» (Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Артём Мальцев) завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.
Вслед за ними финишировала другая российская команда — «Россия-1» (в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова). Замкнули тройку норвежцы.
Российские лыжники выиграли эстафету впервые за шесть лет. Последняя победа приходится на 8 декабря 2013 года. Тогда это произошло на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехамере.
Как сообщал News.ru, россияне остались без медалей в масс-старте на КМ.