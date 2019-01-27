USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,559.66 $
МОСКВА-8°C19:38
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Лыжники из России победили в эстафете на КМ впервые с 2013-го

Денис Спицов Mathias Bergeld/Global Look Press

Денис Спицов

спорт [ версия для печати ]

Лыжники команды «Россия-2» (Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Артём Мальцев) завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

Вслед за ними финишировала другая российская команда — «Россия-1» (в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова). Замкнули тройку норвежцы.

Российские лыжники выиграли эстафету впервые за шесть лет. Последняя победа приходится на 8 декабря 2013 года. Тогда это произошло на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехамере.

Как сообщал News.ru, россияне остались без медалей в масс-старте на КМ.


#лыжи #Кубокмира
самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
оружие
Российский беспилотник скрытой атаки озадачил США


читайте также
спорт 18:18, 27 января 2019
Шарапова сыграла с Медведевым в Санкт-Петербурге
спорт 18:10, 27 января 2019
Россияне остались без медалей в масс-старте на КМ
спорт 17:56, 27 января 2019
Оценены шансы Нурмагомедова победить Фергюсона
Лента новостей
спорт 19:36
Бейдера призвали не биться с «бомжами» после Емельяненко
общество 19:27
Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве
в мире 19:26
Европа начнёт торговлю с Ираном в условиях санкций США
шоу-бизнес 19:20
Лобода вошла в состав жюри нового сезона «Голос. Дети»
политика 19:19
Песков назвал Кудрина высоким профессионалом
Другие новости
спорт 19:36
Бейдера призвали не биться с «бомжами» после Емельяненко
спорт 19:06
Россияне впервые выиграли эстафету ЧМ по санному спорту
спорт 18:59
Фийон-Майе раскрыл секрет победы над Бё на этапе КМ
спорт 18:37
Фуркад обошёл Логинова в общем зачёте Кубка мира
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top