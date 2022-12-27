Большунов и Устюгов столкнулись и упали на этапе Кубка России по лыжам

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Александр Большунов

Лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов столкнулись и упали в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске. Большунов потерял сознание во время падения, о чем рассказал после гонки в эфире телеканала «Спортивный».

Даже, как я понял, немного сознание потерял, потому что очень сильно головой ударился. Очень мутно всё было. Мне долго пришлось приходить в себя, — сказал Большунов.

Ни один из них не прошел в финал соревнований.

Победителем спринта в итоге стал Александр Терентьев. Вторым стал Фёдор Назаров. Денис Филимонов занял третье место.

Судьи не увидели в столкновении намеренных действий, отметил технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов в разговоре с Championat.com.

По падению Большунова и Устюгова уже совещалось жюри — все материалы были изучены. Это обычный инцидент, повлекший падение обоих спортсменов, — объяснил он.

1 марта Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила от участия в Кубке мира спортсменов из России. Организация поддержала решение правления Федерации лыжных видов спорта Норвегии, которое запретило российским спортсменам выступать на территории их страны.

14 декабря Верховная Рада Украины ввела персональные санкции против российских спортсменов. В списке также оказались бывшие спортсмены, ныне являющиеся депутатами и функционерами. Там есть и олимпийский чемпион Александр Большунов.