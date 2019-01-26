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Лыжник Устюгов остановился в шаге от медали на КМ

Морис Манифика Mathias Bergeld/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Морис Манифика

спорт [ версия для печати ]

Француз Морис Манифика победил в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Ульрисехамне (34.55,4).

Серебро у Симена Хегстада Крюгера из Норвегии (+1,1), бронза — у его соотечественника Дидрика Тонсета (+8,7).

Россиянин Сергей Устюгов финишировал 4-м.

Александр Большунов стал 7-м, Андрей Мельниченко — 13-м, Александр Бессмертных — 17-м, Евгений Белов — 18-м, Денис Спицов — 31-м, Максим Вылегжанин — 40-м.

Российские биатлонистки заняли весь подиум в пасьюте, сообщал News.ru.


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