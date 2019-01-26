Лыжник Устюгов остановился в шаге от медали на КМ

Француз Морис Манифика победил в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Ульрисехамне (34.55,4).
Серебро у Симена Хегстада Крюгера из Норвегии (+1,1), бронза — у его соотечественника Дидрика Тонсета (+8,7).
Россиянин Сергей Устюгов финишировал 4-м.
Александр Большунов стал 7-м, Андрей Мельниченко — 13-м, Александр Бессмертных — 17-м, Евгений Белов — 18-м, Денис Спицов — 31-м, Максим Вылегжанин — 40-м.
Российские биатлонистки заняли весь подиум в пасьюте, сообщал News.ru.