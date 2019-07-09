https://static.news.ru/photo/daa3517c-a271-11e9-b367-fa163e074e61_1024.jpg Маргарита Пахноцкая Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация зафиксировала более 100 случаев возможного нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Пахноцкую, тесты были проведены с января по июнь 2019 года.

В прошлом году агенство выявило 146 случаев возможного нарушения антидопинговых правил, в 2017-м — 59.

Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию двух российских атлетов — Александра Чернышова и Александра Печёнкина. Оба получили по четыре года за нарушение антидопинговых правил, писал News.ru.