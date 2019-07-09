Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация зафиксировала более 100 случаев возможного нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами.
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В прошлом году агенство выявило 146 случаев возможного нарушения антидопинговых правил, в 2017-м — 59.
Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию двух российских атлетов — Александра Чернышова и Александра Печёнкина. Оба получили по четыре года за нарушение антидопинговых правил, писал News.ru.