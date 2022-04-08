Львовский гамбит: как украинские шахматистки поддержали россиян

Голоса западных спортсменов и функционеров, призывающих отказаться от оголтелого хейта и тотального бана российских атлетов, слышны всё сильнее, но теперь поддержка пришла совсем с неожиданной стороны. Уроженки Львовской области украинские шахматистки Анна и Мария Музычук отказались подписывать письмо в ФИДЕ с призывом полностью лишить шахматный мир российского присутствия. Рассказываем подробнее о поступке сестёр и его последствиях.

Пойти в отказ

Обратиться в ФИДЕ решила Львовская областная шахматная федерация (ЛОШФ). Она написала открытое письмо в организацию с призывом отстранить всех российских и белорусских спортсменов, тренеров, судей и официальных лиц от соревнований, лишить шахматные федерации этих стран членства в ФИДЕ, а также отправить в отставку с поста главы организации россиянина Аркадия Дворковича. Функционер, кстати, высказывался против проведения спецоперации на территории Украины и даже покинул пост председателя фонда «Сколково», однако украинцев, видимо, это не впечатлило.

Пока Россия отстранена от всех командных шахматных соревнований, но в индивидуальных турнирах спортсменам выступать можно. Естественно, они могут делать это исключительно в нейтральном статусе.

Письмо в ФИДЕ подписали 12 львовских спортсменов, тренеров и функционеров, однако присоединяться к обращению отказались самые звёздные представительницы ЛОШФ. Сестры Анна и Мария Музычук рассказали, что пытались внести в документ свои предложения и рекомендации, но консенсуса с руководством федерации не достигли. Спортсменки были против полного отстранения российских спортсменов. В частности, Анна Музычук отметила, что санкции точно не должны касаться гроссмейстеров, выступивших против проведения спецоперации на Украине.

В ЛОШФ такую позицию сестёр не оценили, добавив, что они не поддерживали ни одно из аналогичных обращений от других украинских спортсменов. По словам заместителя президента организации Назара Фримана, Музычук считают, что «не всё так однозначно» и «не все россияне плохие».

Мария Музычук (слева) и Анна Музычук (Украина) Максим Богодвид/РИА Новости

Сейчас такая точка зрения на Украине не популярна как никогда, поэтому шахматисток решили наказать. ЛОШФ объявил о прекращении сотрудничества со спортсменками а также о начале процедуры их исключения из президиума и федерации.

Позиционная борьба

В 2019 году сёстры Музычук уже становились фигурантками скандала, который был связан с Россией. Спортсменки поехали на чемпионат мира среди женщин в Ханты-Мансийск, хотя украинская общественность, во главе с Министерством спорта, выступала с резкой критикой этой поездки.

Россия — ведущая шахматная страна, шахматы там очень поддерживаются. Президент Международной шахматной федерации — россиянин. Ежегодно в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня, они будут там проводиться и в дальнейшем. Это не вопрос пропуска одного турнира. Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру, — так решение отправиться в Ханты-Мансийск в интервью Sports.ru объяснила Анна Музычук.

На турнире Мария завоевала бронзовую медаль, но не получила от украинских властей положенного в таком случае денежного вознаграждения. Скандал же потихоньку утих, пока в апреле 2022-го не началась новая серия.

Триумфы и медали

Сёстры Музычук — звёзды не только по украинским, но и по международным меркам. Анна дважды выигрывала чемпионат мира по блицу, становилась лучшей на планете в рапиде и завоевала звание вице-чемпионки мира в классических шахматах.

Её младшая сестра Мария не выигрывала первенство планеты в рапиде и блице, зато стала 15-й чемпионкой мира по классическим шахматам. Перечислением титулов сестёр на менее статусных соревнованиях можно заниматься вечно, их вклад в развитие украинских шахмат невозможно оценить.

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в разговоре со «Спорт-Экспрессом» высказал предположение, что в случае эскалации конфликта между Музычук и украинскими спортивными властями, шахматистки спокойно могут начать выступать за другую страну. Тем более у Анны есть опыт игры за сборную Словении.

Рассуждать о переходе Музычук в российскую сборную было бы очень наивно. Всё-таки сёстры не признавались в любви к России и не поддерживают политику государства. Однако и одной позиции по поводу недопустимости бана всех российских шахматистов в нынешних условиях достаточно, чтобы считать девушек смелыми и принципиальными.