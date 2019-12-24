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Россию вопросами допинга в спорте ставят на колени. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, «допинг есть везде», поэтому нельзя критиковать россиян.

Допинг есть везде. Но в чем россияне правы, руководство России — а что, это российские изобретение? Россию на колено наклоняют, это неправильно, — отметил политик в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он предложил наказывать спортсменов, которые употребляли допинг, а не всю страну.

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Российских спортсменов могут не допустить не только до предстоящих Олимпийских игр в Токио, но и до других главных соревнований, писал NEWS.ru.