https://static.news.ru/photo/1f6cf41e-1da3-11ea-be9a-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вступился за российских спортсменов, которые не употребляют допинг.

Порой ни за что начинают гнобить чистых российских спортсменов, которые никогда не видели допинга. Советских было сложно, ведь СССР — это всё-таки мощная система, она могла противостоять. Хотя с Олимпиадой 1980 года тоже пытались наклонить, — цитирует Лукашенко «Интерфакс».

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Как ранее писал NEWS.ru, комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) не будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для ужесточения санкций в отношении России.