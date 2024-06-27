Лучший велогонщик России отказался от участия в ОИ в нейтральном статусе МОК: велогонщик Власов отказался участвовать в ОИ в нейтральном статусе

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Александр Власов

Российский велогонщик Александр Власов отказался от приглашения Международного олимпийского комитета выступить на ОИ в Париже в нейтральном статусе, сообщается на официальном сайте организации. Вместо него приглашение получил его коллега Глеб Сырица.

Спортсмену не понравилась трасса, где пройдет заезд, сообщалось ранее. Также он сослался на плотный график.

До этого сообщалось, что чемпионка мира и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева уверена, что российских спортсменов не допустят на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. При этом в интервью «Спорт-Экспрессу» она призналась, что раньше придерживалась противоположного мнения, считая, что россиянам разрешат участвовать «в каком-то формате».

Ранее сообщалось, что российские спортсмены будут допущены до ОИ-2024 в нейтральном статусе. Особое внимание уделялось невозможности участия спортсменов, волонтеров и тренеров, «активно поддерживающих СВО». Глава МОК Томас Бах также призывал украинских спортсменов отслеживать публикации россиян в соцсетях и сообщать, если там есть посты с поддержкой СВО.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Международный олимпийский комитет делит людей на сорта. Он назвал политическими причины, по которым в МОК начали оправдываться за плакат с олимпийской чемпионкой из России Еленой Исинбаевой.