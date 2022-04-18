Лучший друг наркобарона. В чём обвиняют Тайсона Фьюри в Великобритании?

Чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Тайсон Фьюри может быть привлечён к ответственности за связь с главой ирландского наркокартеля Дэниелом Кинаханом. Спортсмену пока не грозит тюремное заключение, но его призывают порвать все связи с криминальным авторитетом. NEWS.ru сообщает подробности дела.

Британец Тайсон Фьюри известен не только как небитый боксёр-профессионал и Цыганский Король, но и как человек с очень сложным характером. Он неоднократно становился участником сомнительных историй и не стеснялся самых грязных оскорблений в адрес своих оппонентов. В своей автобиографии Фьюри призвался, что у него был длительный период в жизни, когда он употреблял кокаин, водил автомобиль в наркотическом и алкогольном состоянии, а также был близок к суициду.

На днях о новой главе в биографии Цыганского Короля широко рассказала газета The Times. Журналисты уделили внимание февральскому фото боксёра в социальной сети, на котором Фьюри запечатлён вместе с Дениелом Кинаханом, который объявлен в международный розыск и прячется от правосудия в Дубае.

Семью Кинаханов, включая отца и брата Дэниела, в Ирландии обвиняют в торговле наркотиками и оружием. С недавних пор все американские активы Кинаханов в США были заморожены. За поимку и арест Дэниела объявлено вознаграждение в размере $5 миллионов.

Само по себе фото не означает никакой вины Фьюри. Можно вспомнить, как бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов фотографировался в ОАЭ с Сагидом Муртазалиевым, объявленным в международный розыск. Или футболистов Андрея Аршавина, Андрея Тихонова, Александра Мостового, Владимира Быстрова, Руслана Нигматуллина, которые вместе с автогонщиком Виталием Петровым рекламировали финансовую пирамиду Эрика Гафарова и Владимира Сухоплюева, которые также скрываются от правосудия в Дубае.

Однако эти случаи отчаются от ситуации с Фьюри тем, что он давно знаком с Кинаханом. Более того, Кинахан является советником британского боксёра. Что, кстати, не являлось секретом. Ещё в 2012 году Дэниел основал промоутерскую компанию MTK Global, которая заключила контракт с Тайсоном. Компания вела дела и других боксёров: Пэдди Барнса, Джейми Конлана, Майкла Конлана, Хьюи Фьюри и Билли Джо Сондерса. Никто из них не заподозрил Кинахана в преступной деятельности.

Однако в феврале 2017 года MTK Global официально разорвала связи с Кинаханом. Это было сделано под давлением полиции. При этом в компании не стали отрицать вероятность, что Кинахан останется неофициальным советником Фьюри и других боксёров. Это подтверждается словами Фьюри, который поблагодарил Дэниела за помощь в организации поединка с Энтони Джошуа (встреча не состоялась из-за Деонтея Уайлдера. — NEWS.ru).

Со слов представителей правопорядка, преступная деятельность синдиката Кинаханов началась с конца 1990-х годов, а в 2000-х «преступная группировка стала самой могущественной в Ирландии». Деятельность клана включает в себя отмывание денег, торговлю наркотиками и торговлю оружием.

Дэниел Кинахан thesun.ie

Издание Insider считает , что Кинахан и Фьюри не только стали работать, но и впервые встретились в 2017-м. Бывший тренер боксёра Бен Дэвисон рассказал, что между Тайсоном и Дэниелом сложились доверительные отношения. Кинахан сыграл ключевую роль в карьере спортсмена. Он помог пережить Фьюри депрессию и триумфально вернуться на ринг. Фьюри даже присутствовал на свадьбе Дэниела в Дубае.

Считается, что Кинахан продолжает оказывать огромное вливание на британский рынок бокса. Но американский промоутер Фьюри Боб Арум на днях заявил, что не будет иметь дело с Кинаханом или его людьми. Арум и британский промоутер Фрэнк Уоррен будут работать напрямую с Фьюри или с его адвокатом Робертом Дэвисом.

Комиссар ирландской полиции Дрю Харрис на специальной пресс-конференции во вторник заявил, что в отношении клана Кинаханов введён ряд санкций, а преступная деятельность синдиката является установленным фактом.

То, что раньше было неочевидным и что некоторые люди могли предпочесть игнорировать, является абсолютно явным — если вы имеете дело с лицами, которые попали под санкции в рамках организованной преступной группировки Кинаханов, вы имеете дело с преступниками, занимающимися незаконным оборотом наркотиков, — заявил Харрис.

Отметим, что ещё в начале марта президент WBC Маурисио Сулейман «полностью поддерживал» Кинахана в его участии в спорте. Другие промоутеры, профессионалы и деятели, связанные с боксом, также неоднократно фотографировались с Дэниелом в этом году. Никаких открытых дел по отношению к спортсменам на данный момент не ведётся.

Никаких обвинений не было предъявлено и самому Фьюри, хотя его близкие отношения с криминальным авторитетом в Великобритании не нашли ни одобрения, ни понимания общественности. Тем интереснее, как болельщики встретят чемпиона на ринге. Фьюри должен подраться с обязательным претендентом и временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом уже 23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.