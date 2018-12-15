Локтионов отказался возвращаться в НХЛ

Нападающий сборной России по хоккею Андрей Локтионов после матча со сборной Чехии в рамках «Кубка Первого канала» заявил, что не собирается покидать ярославский «Локомотив», сообщает корреспондент News.ru.
«Слышал, что сейчас на игре было много скаутов, но в НХЛ возвращаться я не собираюсь», — сказал Локтионов.
Он добавил, что по ходу матча с чехами чувствовал себя свежим, потому что до этого пропускал встречу со сборной Швеции.
Встреча со сборной Чехии завершилась победой россиян — 7:2. Локтионов отметился дублем.
С 2008-го по 2014 год форвард выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где выиграл Кубок Стэнли. Четыре года назад он вернулся в ярославский «Локомотив».
Как писал News.ru, хоккей покажут на экранах в московском метро.