Локтионов отказался возвращаться в НХЛ

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Андрей Локтионов

Нападающий сборной России по хоккею Андрей Локтионов после матча со сборной Чехии в рамках «Кубка Первого канала» заявил, что не собирается покидать ярославский «Локомотив», сообщает корреспондент News.ru.

«Слышал, что сейчас на игре было много скаутов, но в НХЛ возвращаться я не собираюсь», — сказал Локтионов.

Он добавил, что по ходу матча с чехами чувствовал себя свежим, потому что до этого пропускал встречу со сборной Швеции.

Встреча со сборной Чехии завершилась победой россиян — 7:2. Локтионов отметился дублем.

С 2008-го по 2014 год форвард выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где выиграл Кубок Стэнли. Четыре года назад он вернулся в ярославский «Локомотив».

Как писал News.ru, хоккей покажут на экранах в московском метро.