«Локомотив» получил убыток в 2,6 млрд рублей в 2021 году

Футбольный клуб «Локомотив» понёс большие финансовые потери в 2021 году. Чистый убыток московской команды составил 2,58 млрд рублей. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Издание отмечает , что 2020 год клуб завершил с прибылью 604,5 млн рублей.

При этом выручка «Локомотива» в 2021 году возросла на 1,6% — до 5,5 млрд рублей. Однако одновременно финансовые расходы увеличились на 20,7% — до 29,2 млн рублей. При этом управленческие расходы возросли почти в два раза — до 445,9 млн рублей. Также на 14% увеличились зарплаты футболистов — до 6,2 млрд рублей.

Кроме того, в 2021 году клуб получил кредит на сумму в 3,6 млрд рублей.

Отметим, что с июля 2021 года у команды сменилось руководство. Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн был назначен на должность технического директора «Локомотива», а в ноябре перешёл на должность спортивного директора.

В 2021 году «Локомотив» стал бронзовым призёром чемпионата России и выступал на групповой стадии Лиги Европы, где занял последнее место в группе, набрав два очка. В 2020 году москвичи заняли второе место и играли в Лиге чемпионов, где заняли последнее место в группе с тремя очками.