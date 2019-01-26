Логинов вошёл в десятку в пасьюте на КМ

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Александр Логинов

Норвежец Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце (31,33.7).

Серебро досталось французу Антонину Гигонна (+34,8), бронза — его соотечественнику Кентину Фийону-Майе (+40,6).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, он финишировал седьмым с отставанием в 57,5 секунды. Евгений Гараничев стал 20-м, Дмитрий Малышко — 27-м, Александр Поварницын — 35-м, Матвей Елисеев — 53-м.

Этап Кубка мира завершится 27 января.

Как сообщал News.ru, биатлонист Бабиков завоевал бронзу в пасьюте.