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Логинов вошёл в десятку в пасьюте на КМ

Александр Логинов Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Александр Логинов

спорт [ версия для печати ]

Норвежец Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце (31,33.7).

Серебро досталось французу Антонину Гигонна (+34,8), бронза — его соотечественнику Кентину Фийону-Майе (+40,6).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, он финишировал седьмым с отставанием в 57,5 секунды. Евгений Гараничев стал 20-м, Дмитрий Малышко — 27-м, Александр Поварницын — 35-м, Матвей Елисеев — 53-м.

Этап Кубка мира завершится 27 января.

Как сообщал News.ru, биатлонист Бабиков завоевал бронзу в пасьюте.


#биатлон #АлександрЛогинов
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