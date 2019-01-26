Логинов: в Антхольце всегда плохо себя чувствую

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Александр Логинов

Биатлонист рассказал о трудностях во время гонки преследования

Если убрать стартовые отставания в гонке преследования, Александр Логинов показал сегодня лучший результат на шестом этапе Кубка мира в Антхольце. В какой-то момент на последнем круге он был готов даже вступить в борьбу за место в пятерке, но в итоге уступил место на цветочной церемонии немцу Арнду Пайфферу. После гонки Логинов пообщался с российскими журналистами и поведал о трудностях, которые он обычно испытывает в горах.

— Вы знаете, что у вас лучшее чистое время в гонке преследования?

— Нет, да и не вижу повода радоваться. Медалей за это всё равно не дают.

— Самочувствие в сравнении со спринтом улучшилось?

— Сегодня мне было легче бежать. Я потихоньку адаптировался к нахождению в горах. Сегодня доволен стрельбой с одним промахом. С таким ветром это хороший результат, но, конечно, надо стремиться к максимальному. Промах был мой. Меня немножко поддёрнуло на ветру, и это привело к ошибке.

— На последнем круге вы приблизились к французам, но потом упустили их. Это они прибавили или вы отдали слишком много сил?

— Когда я уходил в трёх-четырёх секундах за Пайффером на последний круг, я их не видел. Когда вышли на подъём на второй половине, я увидел французов, не стал отсиживаться и поехал догонять их. Старался приблизиться по максимуму. По ветру, который тоже гуляет на трассе, я протащил Пайффера. Мы к французам вплотную приближались, но когда они начали разбираться между собой, стало тяжелее.

— Если говорить о тактике на последний круг, ваша задача была не обыграть Пайффера в очной борьбе и довольствоваться попаданием в шестёрку, а подняться как можно выше?

— Какая тактика может быть на последнем круге, когда просто из последних сил пытаешься показать максимальный результат? Какая тактика, когда у них 15 секунд преимущества. Конечно, приблизиться хотелось, надо использовать любые шансы. Поэтому я не стал отсиживаться за Пайффером и просто пошёл вперёд.

— Какое у вас было настроение после спринта?

— Состояние было тяжёлое, поэтому сложно говорить о настроении. Я стараюсь на нём не зацикливаться. Больше думаю о самочувствии, а оно было непростое. Вчера к вечеру я просто был какой-то опустошённый, а сегодня хорошо восстановился. Eberhard Thonfeld/imago sportfotodienst/Global Look Press Александр Логинов

— Девушки говорили, что пристрелка сегодня не помогла приспособиться к ветру. Какие условия были у вас?

— У меня попроще было. Я сразу пристрелялся на ветер. Когда приходил на рубеж лёжа, у меня был тот же ветер, что и на пристрелке. Работать по нему было комфортно, а стоя были сильные порывы, где я старался удерживать оружие.

— Раньше какие у вас были взаимоотношения с высотой Антхольца?

— Тоже было непросто. Думаю, что яркий представитель, кому здесь действительно легче, — это Антон Шипулин.

— Но было такое тяжёлое самочувствие, как позавчера в спринте?

— У меня здесь самочувствие всегда не самое легкое. Я не могу посчитать, было это в первый или второй соревновательный день, но действительно и в прошлом году, и раньше я был здесь не в лучших кондициях. Чтобы хорошо чувствовать себя на высоте, мне надо провести неделю в горах. К примеру, на чемпионате Европы после этого я уже хорошо выступил.

— Паузы перед североамериканскими этапами будет достаточно, чтобы прийти в себя? Даже непобедимый Йоханнес Бё жалуется, что на третью неделю уже очень тяжело и накрывает усталость.

— Я ничего не могу сказать, но надеюсь на это. Я не предсказатель, но буду стараться использовать эту неделю по максимуму, чтобы восстановить силы.