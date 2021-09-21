Логинов не выступит на чемпионате России по летнему биатлону

Лидер мужской сборной России по биатлону Александр Логинов не примет участия в проходящем в Тюмени чемпионате России по летнему биатлону по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной Тюменской области Максима Кугаевского.

Логинов улетел домой по семейным обстоятельствам, согласовав этот вопрос с тренерами сборной, летний чемпионат России он пропустит. Значит, шанс проявить себя получат молодые, амбициозные спортсмены. В состав должны входить пять человек. Кроме Евгения Гараничева, в него вошли Евгений Идинов, чемпионы мира среди юниоров Вячеслав Малеев, Вадим Истамгулов и член сборной России Денис Таштимеров, — рассказал Кугаевский.

По информации NEWS.ru, биатлонист ожидает пополнения в семействе. Предсезонную подготовку Логинов, как и Гараничев, проходил в группе В под руководством Сергея Башкирова.

Как сообщалось ранее, целый ряд ведущих российских биатлонистов не примет участия в индивидуальной гонке, которая откроет программу чемпионата России 23 сентября.