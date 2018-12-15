Логинов нашёл виновного в своём поражении на КМ

Российский биатлонист Александр Логинов поделился эмоциями после гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Россиянин занял 7-е место, отстав от лидера француза Мартена Фуркада (32,22.3) на 43 секунды.
«Четвёртый круг прошел быстро, пытался сконцентрироваться, но случилась моя грубейшая ошибка. Обидно, что ее допустил. Кто виноват? Только я сам. Надо более качественно работать», — сказал биатлонист «Матч ТВ».
Спортсмен допустил промах на последнем огневом рубеже. Он добавил, что не сильно разочарован результатом.
Как писал News.ru, Бабикова заберут с Кубка IBU на Кубок мира.