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Логинов нашёл виновного в своём поражении на КМ

Александр Логинов Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Александр Логинов

спорт [ версия для печати ]

Российский биатлонист Александр Логинов поделился эмоциями после гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Россиянин занял 7-е место, отстав от лидера француза Мартена Фуркада (32,22.3) на 43 секунды.

«Четвёртый круг прошел быстро, пытался сконцентрироваться, но случилась моя грубейшая ошибка. Обидно, что ее допустил. Кто виноват? Только я сам. Надо более качественно работать», — сказал биатлонист «Матч ТВ».

Спортсмен допустил промах на последнем огневом рубеже. Он добавил, что не сильно разочарован результатом.

Как писал News.ru, Бабикова заберут с Кубка IBU на Кубок мира.


#биатлон #Кубокмира
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