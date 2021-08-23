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Логинов и Гараничев выиграли контрольные тренировки биатлонистов в Тюмени

14:51, 23 августа 2021
Логинов и Гараничев выиграли контрольные тренировки биатлонистов в Тюмени Александр Логинов Фото: aleksandr_loginov/instagram.com
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На проходящем в Токсово сборе российских биатлонистов группы Сергея Башкирова прошли контрольные тренировки. В индивидуальной гонке победу одержал Александр Логинов, а в суперспринте лучшим стал Евгений Гараничев.

В рамках первого дня тестовых стартов в индивидуальной гонке Логинов одержал уверенную победу, несмотря на три промаха. Второе место с одним «штрафом» занял другой тюменец — Денис Таштемеров, а замкнул тройку лучших с тремя промахами петербуржец Василий Томшин.

В суперспринте 23 августа победу с одним кругом штрафа одержал Евгений Гараничев, опередивший в борьбе за победу Таштемерова, который также промахнулся один раз. Замкнул тройку лучших с чистой стрельбой Кирилл Бажин. Логинов не принимал участия в этом старте.

Как сообщалось ранее, сборная Удмуртии по биатлону не сможет принять участие в чемпионате России по летнему биатлону из-за недостатка финансирования. Об этом NEWS.ru сообщил источник в команде региона. Ведущие биатлонисты Виктор Плицев и Ильназ Мухамедзянов пожаловались на сложившуюся ситуацию в социальных сетях.

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