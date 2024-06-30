Лодка со спортсменами перевернулась на фестивале «Алтайская регата»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На международном фестивале «Алтайская регата» перевернулась лодка со спортсменами, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. По его информации, инцидент с экипажем Altai Dragon произошел спустя несколько секунд после старта.

В турнире принимали участие команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Малайзии, Мьянмы, Филиппин и Узбекистана. На старте соревнований лидерство продемонстрировали гости из Юго-Восточной Азии. В первом заезде уверенную победу одержали спортсмены Мьянмы, во втором — команда Камбоджи.

Ранее столкновение катера с плавучим знаком (бакеном) произошло ночью на реке Прямая Болда в Ленинском районе Астрахани. В пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области рассказали, что в результате лодка опрокинулась. Травмы получили трое мужчин 1976, 1985 и 1987 годов рождения, пострадавших доставили в больницу.

22 июня парусная лодка с мигрантами потерпела крушение в Ионическом море в 220 км от берегов итальянского региона Калабрия. Согласно ее сведениям, жертвами стали 34 человека, среди которых восемь несовершеннолетних. Прибывшим спасателям удалось спасти 11 пассажиров судна. Тела погибших при крушении приняли на борт корабли службы береговой охраны.