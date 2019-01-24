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Фигурист Литвинцев: не всегда могу себя контролировать

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев Булкин Сергей/News.ru

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев

спорт [ версия для печати ]
Член сборной Азербайджана — об ошибках в прокате на чемпионате Европы

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев после короткой программы на чемпионате Европы в Минске квалифицировался в произвольную программу. Он набрал 73,60 балла. В эксклюзивном интервью News.ru спортсмен заявил, что его результат мог быть даже лучше.

— У вас был хороший прокат, лучший результат сезона…

— Правда? Это лучший? У меня были цифры и повыше в карьере. Мне кажется, что всё получилось хорошо, я откатал всё достойно. Можно и лучше, если честно.

— А в чём можно было прибавить?

— Выезды все были на «зубцах», а за это ты плюсов огромных же не получаешь. Сейчас такая система, где эти моменты учитываются. Да и поплавнее кататься хотелось, а то получилось местами очень дёргано. В музыке ещё не успел немножко. Видите, всегда есть над чем ещё работать.

— Было видно, что у вас постепенно улучшалось настроение по мере того, как получалось выполнить тот или иной элемент программы.

— Конечно. Даже скажу больше — это мешает. Я всё прыгнул и не всегда могу себя полностью контролировать, как это бывает на тренировке. Хотел с этим справиться, но не очень это получилось.

— 73 балла — это хороший задел на произвольную программу?

— Посмотрим на то, как откатаются другие ребята, но вообще — да. Я смог выполнить все элементы предельно чисто, что и требовалось.

— Что скажете о поддержке трибун?

— Она была великолепной. Очень хорошо это чувствовалось на льду.

— Вы стали первым на турнире, кто прыгнул четверной тулуп. Не удалось прицепить к нему каскад, но вы его передвинули немного дальше. Как получилось после этого не развалиться, ведь у многих это сделать не получается?

— На тренировках я делаю каскады с разными прыжками, а не с одним только. Так что этот случай я тоже мог предвидеть, когда выкатывают на «зубцах» слабо и ты просто не можешь ничего добавить. Я сделал аксель, а потом надо было остальное как-то прикреплять.

— Вы только с этого сезона стали выступать за Азербайджан. Как так получается, что вы тренируетесь в России, а выступаете за другую страну? Есть какое-то дополнительное давление в этой связи?

— Да нет давления, если честно. Все же понимают мой выбор, поэтому никакого давления на меня нет.

— Что можете сказать о Хавьере Фернандесе, который проводит свой последний чемпионат Европы в карьере?

— Король фигурного катания, крутой спортсмен с мировым именем. Только единицы достигают того уровня, который показывает Хавьер.


#фигурноекатание #эксклюзив #интервью #ВладимирЛитвинцев
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