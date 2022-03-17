«Литр бензина подорожал до 2 евро»: Черышев о ценах в Испании

Российский тренер Дмитрий Черышев, проживающий в Испании, рассказал о существенном росте цен на бензин в стране за последний месяц. По его наблюдениям, стоимость топлива увеличилась более чем на 50%, передаёт «РБ-Спорт».

Цена на литр начала подниматься до €1,3, потом до €1,4. Повышалась потихоньку каждый день и дошла в итоге до €1,9 за литр. Вот и считайте: раньше 70-литровый бак можно было залить на €80–100, то теперь придётся заплатить около €140–​150, в зависимости от бензина — 98-й стоит около €2, — сказал Черышев.

Также тренер заявил, что существенно возросла плата за коммунальные платежи. По его словам, «сумма увеличилась раза в два точно».

Ранее полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал, где хочет жить после завершения спортивной карьеры.