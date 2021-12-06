«Лишают себя радости»: Фетисов о бойкоте США Олимпийских игр

Критике подверг решение властей США объявить о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады — 2022 в Китае двукратный чемпион ОИ по хоккею Вячеслав Фетисов. По его мнению, бойкотируя Олимпийские игры в Пекине, Штаты сами себя лишают радости быть частью крупнейшего мирового форума. Слова олимпийского чемпиона приводит РИА Новости.

Спортсмены из США едут в Пекин, и это самое главное. Если хотят бойкотировать, ради бога. Спорт должен быть вне политики, если кто хочет сидеть дома — пусть сидит дома. Пусть бойкотируют, лишают сами себя радости быть частью крупнейшего мирового форума. Нам какая разница, будут американцы там или нет? Нужно готовиться и удачно выступить в Пекине, — заявил Фетисов.

Ранее стало известно, что США объявили о так называемом дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Официальные представители властей страны не станут посещать Игры, однако спортсменам не запрещается принимать в них участие.

Это не первый призыв к бойкоту Олимпиады. В феврале этого года коалиция из 180 правозащитных организаций, которые представляют тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Игры в столице Китая на основании того, что Пекин проводит массовые репрессии против них.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.