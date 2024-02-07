Липницкая, спящий Медведев, победы и допинг: чем запомнились Игры в Сочи

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Юлия Липницкая

Ровно 10 лет назад в Сочи прошла церемония открытия зимней Олимпиады, впервые прошедшей в России. Хозяева выступили на соревнованиях триумфально, однако позже множество медалей россиян аннулировали из-за обвинений Григория Родченкова. NEWS.ru рассказывает подробнее о главных событиях тех Игр: от ярких побед до конфузов и допинг-скандалов.

Накладку обыграли, а конфуз стал мемом

Кульминацией красочной церемонии открытия должно было стать превращение пяти огромных снежинок в олимпийские кольца, но в последний момент пятое кольцо не раскрылось. Режиссеры Первого канала быстро сориентировались, использовали задержку, с которой идет трансляция, и наложили видео с генерального прогона, на котором все сработало четко. Таким образом, российские телезрители не видели конфуза.

«Я потом расследовал, ирландские риггеры (специалисты по обслуживанию парашютной техники), которые их делали, ночью уронили одно кольцо, и, видя меня, который не спал пятые сутки, они побоялись об этом сказать», — рассказывал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в интервью РИА Новости.

Организаторы не стали делать из технической накладки трагедию и обыграли ее на церемонии закрытия. Актеры на поле стадиона сформировали пять колец, одно из которых оказалось меньше остальных и символизировало снежинку с церемонии открытия. Спустя несколько секунд пятое кольцо стремительно раскрылось.

Еще один курьезный случай на церемонии открытия произошел с участием Дмитрия Медведева, который на тот момент занимал пост премьер-министра России. В телетрансляцию попал эпизод, на котором политик спит, сидя на трибуне. Сам он никак не комментировал произошедшее, а картинка со спящим Медведевым стала популярным мемом.

Фото: Brian Cassella/ZUMAPRESS/Global Look Press

Фигурное катание произвело фурор

В истории советского и российского фигурного катания было множество выдающихся спортсменов, многократных олимпийских чемпионов, но в женском одиночном катании до высшей ступени пьедестала почета Игр до 2014 года не добирался никто. Печальную традицию нарушила Аделина Сотникова, которая безупречно откатала обе программы и завоевала историческое для отечественного спорта золото.

Болельщикам также запомнилась 15-летняя Юлия Липницкая, которая внесла огромный вклад в победу сборной России в командных соревнованиях, выиграв короткую и произвольную программы. Чуть более скромным оказался вклад Евгения Плющенко: он занял второе место в короткой и выиграл произвольную программу. На личный турнир ветерана не хватило: он снялся с него из-за травмы и вскоре завершил карьеру.

Фото: Brian Cassella/ZUMAPRESS/Global Look Press Аделина Сотникова

Российские хоккеисты остались без медалей

У российских поклонников хоккея были особые ожидания от домашней Олимпиады. В сборную вызвали всех звезд НХЛ, среди которых были Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук и Павел Дацюк, а команду относили к главным фаворитам турнира. Однако путь к титулу россиянам уже в четвертьфинале преградила сборная Финляндии. На гол Ковальчука финны ответили тремя шайбами и оставили хозяев без медалей. Титул же в итоге завоевали канадцы.

Олимпиада в Сочи стала последней, в которой принимали участие игроки из НХЛ, после этого лига дважды не отпускала своих хоккеистов на самый престижный международный турнир. Недавно в НХЛ объявили, что в 2026-м снова разрешат своим игрокам выступать на Олимпиаде.

Героями Олимпиады стали натурализованные россияне

В 2011 году Союз конькобежцев России воспользовался конфликтом трехкратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Ан Хен Су с южнокорейскими коллегами и натурализовал его. Звездный спортсмен переехал в Россию и готовился к Играм в Сочи, которые сложились для него суперуспешно. Шорт-трекист выиграл забеги на 500 и 1000 метров, помог сборной России победить в эстафете, а также взял бронзу на 1500 метрах.

Еще одним героем Игр стал сноубордист Вик Уайлд. В 2011-м он женился на россиянке Алене Заварзиной, выступавшей в том же виде спорта, спустя год получил российское гражданство и начал выступать за новую страну. До перехода в сборную России Уайлд не имел спортивных успехов, но после смены гражданства его результаты начали улучшаться. Пик карьеры сноубордиста пришелся на Игры в Сочи, где он сенсационно взял две золотые медали в параллельном обычном и параллельном гигантском слаломах.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Виктор Ан

Фристайлистка Комиссарова получила страшную травму

На медали претендовала и 23-летняя российская фристайлистка Мария Комиссарова, но ей так и не удалось выступить на Олимпиаде из-за страшной травмы, полученной на тренировке во время Игр. Спортсменка неудачно приземлилась после очередного трамплина и сломала позвоночник. Долгие годы реабилитации, в том числе и за границей, так и не позволили спортсменке встать на ноги, она остается прикованной к инвалидному креслу.

Травма сломала спортивную карьеру, но не жизнь Комиссаровой. Уже после Игр в Сочи спортсменка вышла замуж, родила близнецов, а также стала успешным блогером. На данный момент на страницу фристайлистки в Instagram (деятельность в РФ запрещена) подписаны 1,2 миллиона человек.

Бежавший в США Родченков рассказал о подмене допинг-проб

Спустя два года после окончания Игр в Сочи в России разгорелся самый масштабный допинг-скандал в истории. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, переехавший в США, рассказал о том, что десятки российских спортсменов, среди которых 15 медалистов, во время Олимпиады в Сочи употребляли допинг. Некоторым запрещенные препараты давал лично Родченков, смешивая их с алкоголем. Кроме того, по его словам, в лаборатории в Сочи, где хранились допинг-пробы участников соревнований, была дырка в стене. Через нее представители российских спецслужб передавали чистые пробы спортсменов, а сотрудники лаборатории их меняли.

Показания Родченкова легли в основу доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) о существовании в России государственной системы поощрения применения допинга. После него стране запретили выступать на Олимпийских играх со своим флагом и гимном, а чемпионов Сочи бобслеиста Александра Зубкова, лыжника Александра Легкова и скелетониста Александра Третьякова лишили золотых медалей. Позже последние двое успешно оспорили лишение золота в Спортивном арбитражном суде (CAS), и Россия вернулась на первое место в медальном зачете. Только теперь побед стало не 13, а 11 — Зубков в Сочи победил дважды.

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