Лидер украинских гимнасток раскрыла мизерную зарплату

https://static.news.ru/photo/0fbe15e0-a7de-11eb-b5c3-96000091f725_660.jpg Фото: ОТДУШИВДУШУ / youtube

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Влада Никольченко раскрыла размер своей зарплаты после того, как в стране начался кризис из-за локдауна. Девушка призналась, что получает пять тысяч гривен (13,5 тысячи рублей).

Других источников дохода у неё нет, призналась гимнастка. По её словам, ситуация стала критической во время пандемии коронавируса, когда спортсменам начали резать зарплаты, поэтому атлетам сейчас тяжело. Об этом она заявила в интервью на YouTube-канале «ОТДУШИВДУШУ».

Никольченко отметила, что и раньше много не зарабатывала. Например, за бронзовую медаль на чемпионате мира 2019 года в Баку ей заплатили 30 тысяч гривен (80,9 тысячи рублей). Чтобы зарабатывать больше, гимнастки участвуют в коммерческих стартах.

Украинка является чемпионкой мира и бронзовой чемпионкой Европы. Также она дважды занимала третьи места на Европейских играх и пять раз завоёвывала золото в финалах Гран-при.

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