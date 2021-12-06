Лицом в салатнице: сборная России спустя 15 лет взяла Кубок Дэвиса

Долгие годы на мужской теннис в России невозможно было смотреть без слёз, но в последние несколько лет ситуация кардинально поменялась. Появились топовые игроки, которые начали добиваться крутых достижений, а вчера россиянам покорился главный командный мировой титул — Кубок Дэвиса. Рассказываем подробнее об историческом успехе сборной.

Решающая битва

В соперники по решающему матчу сборной России достались хорваты, которые в полуфинале достаточно неожиданно победили сербов во главе с Новаком Джоковичем. Судьбоносным стало поражение 33-й ракетки мира Душана Лайовича от хорвата Борно Гойи, который обосновался в третьей сотне рейтинга ATP. Однако теннисист по ходу турнира доказал, что на эти цифры не нужно обращать никакого внимания.

Именно Гойо противостоял Андрею Рублёву в первой встрече финала. Можно было ожидать, что для пятой ракетки мира матч будет увеселительной прогулкой, но в решающих встречах так не бывает. Россиянин практически всегда брал под ноль свою подачу, но с чужой справиться никак не мог. Хорват дрогнул в седьмом гейме первого сета: россиянин сделал брейк и повёл со счётом 4:3. Довести партию до победы в этом случае было делом техники.

Второй сет сложился для Рублёва гораздо тяжелее. Он мог решить вопросы ещё при счёте 1:1, но Гойо ушёл с тройного брейк-пойнта, что зарядило его безумными эмоциями. Хорват вгрызался в каждый розыгрыш и дотянул до тай-брейка, в котором дрогнул. Судьбу поединка решили несколько его невынужденных ошибок. Рублёв вздохнул с облегчением и пошёл переживать за партнёра по команде.

Андрей Рублёв Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Даниилу Медведеву предстояло разобраться с лидером хорватов Марином Чиличем, причём поражение россиянина, скорее всего, стало бы для его команды фатальным. В парной встрече у Хорватии выступают Никола Мектич и Мате Павич, возглавляющие мировой рейтинг. В их победе над кем бы то ни было не сомневался никто.

В первом сете россиянин и хорват брали свои подачи и дошли до тай-брейка, фаворитом которого виделся именно Чилич. К концу сета соперник Медведева выглядел увереннее и меньше ошибался, однако второй номер мирового рейтинга показал, что не просто так занимает эту позицию. Фаворит сначала «горел» со счётом 2:4, а затем заработал первый сетбол, но похоронил его двойной ошибкой. С таким потрясением не каждый смог бы справиться, но россиянин всё-таки завершил партию в свою пользу. Решающим стало попадание Чилича в аут в не самой сложной ситуации.

Во второй партии из хорвата как будто выпустили воздух: пропали мощные подачи и атакующие удары, появились срывы и ошибки в простых ситуациях. Медведев на классе взял второй сет со счётом 6:2 и принёс сборной России долгожданную победу в турнире.

Путь к финалу

Нынешний розыгрыш Кубка Дэвиса уместился в десять дней и полностью прошёл в Испании. Началось всё с группового этапа, где россиянам противостояли хозяева турнира и Эквадор. С последними подопечные Шамиля Тарпищева разобрались уверенно (3:0), а испанцы, хоть и проиграли, забрали одну встречу: Фелисьяно Лопес взял верх над Андреем Рублёвым.

По плей-офф россияне прошагали уверенно. Что в 1/4 финала со Швецией, что в полуфинале с Германией, вопросы решались Медведевым и Рублёвым в одиночных встречах. Не сплоховали лидеры российской команды и в решающей встрече с хорватами.

Даниил Медведев Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исторический успех

В последний раз сборная России побеждала в Кубке Дэвиса в далёком 2006 году, а играла в финале — в чуть менее далёком 2007-м. С тех пор наблюдать за российской командой в этом турнире было по большей части грустно, команда часто играла в низших дивизионах турнира, но теперь точно настало наше время.

Лидеры сборной России находятся в топ-5 мирового рейтинга, а Медведев в ближайшее время явно нацелен замахнуться на первенство. Да и их товарищи по команде Карен Хачанов и Аслан Карацев вполне могли бы сами солировать в одиночных матчах на турнире. Нет сейчас у россиян только сильной пары, но это можно пережить.

Главное — все лидеры российского мужского тенниса находятся в расцвете сил. Медведеву и Хачанову по 25 лет, Рублёву — 24. «Стариком» на их фоне смотрится 28-летний Карацев, но раскрываться этот игрок начал совсем недавно. Так что болельщики вправе рассчитывать на новые успехи россиян. В том числе в Кубке Дэвиса.