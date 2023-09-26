Интерес к пляжному футболу в России растет с каждым годом. Это стало возможным благодаря усилиям, предпринимаемым по развитию любительского футбола, высокому уровню организации соревнований, появлению современной спортивной инфраструктуры.
ПФК «Локомотив» последовательно занимается популяризацией этого вида спорта среди детей и молодежи. В 2023 году клуб выступил организатором третьего по счету турнира «Кубок Локомотива» среди студенческих команд. На турнире собрались студенческие команды сильнейших московских вузов, а число участников турнира было в три раза больше по сравнению с прошлым годом.
Турнир состоялся на новом пляжном стадионе РЖД, его открытие стало возможно благодаря активному содействию руководства ПФК «Локомотив» и ОАО «РЖД».
В рамках «Кубка Локомотива» прошел «Матч легенд», который вызвал большой интерес у зрителей соревнования. Участниками «Матча легенд» стали Евгений Алдонин, Егор Титов, Ринат Дасаев, Александр Филимонов и многих другие титулованные спортсмены, которые встретились на песке с чемпионами мира по пляжному футболу, среди которых были Егор Еремеев, Илья Леонов, Андрей Бухлицкий. Игра ветеранов спорта оказалась очень слаженной и красивой, а закончилась ничьей со счетом 5:5.
Студенческий «Кубок Локомотива» в этом году многим запомнится соревнованием среди женских команд, оно было проведено впервые. Первое место по праву досталось РУДН в серии пенальти. В мужском финале турнира победила команда МПГУ.
Церемония награждения участников «Кубка Локомотива» прошла при участии руководства ПФК «Локомотив», начальника отдела разновидностей футбола РФС Сергея Шамрая. Приятно, что РФС поддерживает усилия клуба по развитию и популяризации юношеских соревнований.
Не менее активная работа пляжным «Локомотивом» проводится по развитию детского пляжного футбола. В 2023 году совместно с ОАО «РЖД» запущен девятый по счету филиал школы «Локомотива» в детском лагере в Новосибирске. На обучение были приняты около 800 детей. Клуб старается совершенствовать систему проведения турниров, поощрения воспитанников с тем, чтобы им было интересно развиваться в этом виде спорта и они могли делать шаги в сторону профессиональной карьеры.
В 2023 году клуб впервые принял участие в Кубке U-21 молодежным составом «Локо». В планах — выходить с молодежкой в большое количество соревнований.
Впереди Московский международный Кубок по пляжному футболу. Кубок пройдет при поддержке РЖД на «ЦСКА Арене», а его организатором совместно с клубом «Локомотив» выступит департамент спорта города Москвы. Кроме «Локомотива» участие в турнире примут также спортсмены из России, Казахстана, Белоруссии, Ирана и Сенегала. А значит, можно ожидать мощного состава участников — клуб готовится к зрелищной игре и новой победе.