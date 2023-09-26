Лев Мазараки: «Интерес к пляжному футболу в России растет с каждым годом» Вице-президент ПФК «Локомотив» Лев Мазараки рассказал о промежуточных итогах сезона и планах одного из самых титулованных отечественных клубов

Фото: Павел Маркелов

Лев Мазараки

Интерес к пляжному футболу в России растет с каждым годом. Это стало возможным благодаря усилиям, предпринимаемым по развитию любительского футбола, высокому уровню организации соревнований, появлению современной спортивной инфраструктуры.

ПФК «Локомотив» последовательно занимается популяризацией этого вида спорта среди детей и молодежи. В 2023 году клуб выступил организатором третьего по счету турнира «Кубок Локомотива» среди студенческих команд. На турнире собрались студенческие команды сильнейших московских вузов, а число участников турнира было в три раза больше по сравнению с прошлым годом.

Турнир состоялся на новом пляжном стадионе РЖД, его открытие стало возможно благодаря активному содействию руководства ПФК «Локомотив» и ОАО «РЖД».

В рамках «Кубка Локомотива» прошел «Матч легенд», который вызвал большой интерес у зрителей соревнования. Участниками «Матча легенд» стали Евгений Алдонин, Егор Титов, Ринат Дасаев, Александр Филимонов и многих другие титулованные спортсмены, которые встретились на песке с чемпионами мира по пляжному футболу, среди которых были Егор Еремеев, Илья Леонов, Андрей Бухлицкий. Игра ветеранов спорта оказалась очень слаженной и красивой, а закончилась ничьей со счетом 5:5.

Студенческий «Кубок Локомотива» в этом году многим запомнится соревнованием среди женских команд, оно было проведено впервые. Первое место по праву досталось РУДН в серии пенальти. В мужском финале турнира победила команда МПГУ.

Фото: Павел Маркелов

Церемония награждения участников «Кубка Локомотива» прошла при участии руководства ПФК «Локомотив», начальника отдела разновидностей футбола РФС Сергея Шамрая. Приятно, что РФС поддерживает усилия клуба по развитию и популяризации юношеских соревнований.

Не менее активная работа пляжным «Локомотивом» проводится по развитию детского пляжного футбола. В 2023 году совместно с ОАО «РЖД» запущен девятый по счету филиал школы «Локомотива» в детском лагере в Новосибирске. На обучение были приняты около 800 детей. Клуб старается совершенствовать систему проведения турниров, поощрения воспитанников с тем, чтобы им было интересно развиваться в этом виде спорта и они могли делать шаги в сторону профессиональной карьеры.

В 2023 году клуб впервые принял участие в Кубке U-21 молодежным составом «Локо». В планах — выходить с молодежкой в большое количество соревнований.

Впереди Московский международный Кубок по пляжному футболу. Кубок пройдет при поддержке РЖД на «ЦСКА Арене», а его организатором совместно с клубом «Локомотив» выступит департамент спорта города Москвы. Кроме «Локомотива» участие в турнире примут также спортсмены из России, Казахстана, Белоруссии, Ирана и Сенегала. А значит, можно ожидать мощного состава участников — клуб готовится к зрелищной игре и новой победе.