Россиянка Елена Лашманова, выигравшая золотую медаль, в финальных соревнованиях женщин по спортивной ходьбе на дистанции 20 км на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне

Российская спортсменка Елена Лашманова будет лишена золотой награды Олимпийских игр 2012 года в спортивной ходьбе на 20 километров. Кроме того, легкоатлетка лишится золотой медали чемпионата мира и получит новую дисквалификацию на два года, сообщает Reuters.

Она (Лашманова) потеряет золотые медали в спортивной ходьбе на 20 км на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и на чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года в Москве, — говорится в сообщении.

Такое решение вынес независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).

Отметим, что Лашманова уже отбывала дисквалификацию. В 2014 году Всероссийская Федерация Лturой Атлетики (ВФЛА) отстранила спортсменку на два года. Положительная допинг-проба была взята у легкоатлетки в Саранске в рамках внесоревновательного контроля.

Лашманова является ученицей тренера Виктора Чёгина, 29 подопечных которого в разные годы были уличены в применении допинга. В том числе золотые медалисты Олимпиад разных годов: Валерий Борчин, Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин. Кирдяпкин уже был лишен этой награды. Борчин и Каниськина свои награды сохранили.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что должно завершить расследование дела о нарушении антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой до 8 августа.