Легкоатлетка Лашманова будет лишена золота Олимпиады 2012 года
Воспитанница скандального тренера Виктора Чегина Елена Лашманова будет лишена золота Олимпиады-2012
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
16:16, 21 марта 2022
Россиянка Елена Лашманова, выигравшая золотую медаль, в финальных соревнованиях женщин по спортивной ходьбе на дистанции 20 км на XXX летних Олимпийских играх в ЛондонеФото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Российская спортсменка Елена Лашманова будет лишена золотой награды Олимпийских игр 2012 года в спортивной ходьбе на 20 километров. Кроме того, легкоатлетка лишится золотой медали чемпионата мира и получит новую дисквалификацию на два года, сообщает Reuters.
Она (Лашманова) потеряет золотые медали в спортивной ходьбе на 20 км на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и на чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года вМоскве, — говорится в сообщении.
Такое решение вынес независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).
Отметим, что Лашманова уже отбывала дисквалификацию. В 2014 году Всероссийская Федерация Лturой Атлетики (ВФЛА) отстранила спортсменку на два года. Положительная допинг-проба была взята у легкоатлетки в Саранске в рамках внесоревновательного контроля.
Лашманова является ученицей тренера Виктора Чёгина, 29 подопечных которого в разные годы были уличены в применении допинга. В том числе золотые медалисты Олимпиад разных годов: Валерий Борчин, Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин. Кирдяпкин уже был лишен этой награды. Борчин и Каниськина свои награды сохранили.
Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что должно завершить расследование дела о нарушении антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой до 8 августа.