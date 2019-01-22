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Легенда биатлона отказался радоваться за РУСАДА

Александр Тихонов Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Александр Тихонов

спорт [ версия для печати ]

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) подтвердить статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Я бы радовался, если бы такие радостные события случились со спортсменами. А товарищей в РУСАДА я бы всех повыгонял. Радоваться тут нечему», — сказал Тихонов «Чемпионату».

Он добавил, что безнаказанность в России рождает «новые грехи». Тихонов подчеркнул, что порадуется только за спортсменов, если им действительно разрешат официально выступать под российским флагом.

Как писал News.ru, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Данное решение было принято на заседании исполкома организации, которое состоялось в формате телефонной конференции 22 января. Следующая задача для РУСАДА заключается в том, чтобы до 30 июня 2019 года передать WADA допинг-пробы, хранящиеся в Московской лаборатории.


#РУСАДА #АлександрТихонов
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