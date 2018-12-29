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Лебедев понадеялся на Усика

Александр Усик Сергей Лантюхов/News.ru

Александр Усик

спорт [ версия для печати ]

Менеджер российского боксёра Дениса Лебедева Вадим Корнилов заявил, что россиянин хотел бы встретиться с украинцем Александром Усиком, поэтому ждёт его решения по поводу перехода в новую весовую категорию.

«Лебедев не против встретиться с Усиком. В то же время он хотел бы вернуться на ринг в апреле или мае следующего года», — приводит слова Корнилова «Р-Спорт».

Усик, как и Лебедев, выступает в первом тяжёлом весе. Ранее появилась информация, что украинский спортсмен собирается перейти в супертяжёлый вес. 

На счету Лебедева 32 победы в 34 боях. Усик одержал 16 побед в 16 поединках.

Как писал News.ru, Лобов продлил сотрудничество с UFC.


#бокс #ДенисЛебедев
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