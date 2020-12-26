Лавров рассказал, как забросил хоккей и полюбил футбол

https://static.news.ru/photo/9ce1d0d0-4828-11eb-89ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал в беседе с журналистами, из-за чего он перестал заниматься хоккеем, хотя играл достаточно долго, и переключился на футбол. По словам главы внешнеполитического ведомства, во многом это произошло из-за близорукости.

Сергей Лавров известен не только как министр иностранных дел, но и как давний футбольный болельщик. Политик много раз признавался, что является фанатом московского «Спартака».

Как рассказал дипломат, начинал заниматься спортом он именно с хоккея. Секция, куда ходил будущий министр, базировалась на территории подмосковного Ногинска. Команда называлась «Золотая шайба», а местный стадион именовался «Спартак». Тогда, по собственному признанию, Лавров и «заболел» любовью к «красно-белым». Многие дети тех лет играли, привязывая полозья к валенкам, ведь с коньками был дефицит.

В институте Лавров тоже играл в хоккей. У его факультета (а окончил дипломат восточное отделение МГИМО) была сводная команда с Министерством внешней торговли.

Ими нас разбавляли, точнее. У нас не много было желающих. «Десятая лига» в Москве. Потом, когда близорукость стала развиваться, а контактных линз ещё не было, это как-то само собой отпало. Я уже плохо шайбу видел. Если бы сейчас, то можно встать, в принципе. Но как-то футбол уже захватил, — заявил министр в эфире телеканала «Матч ТВ».

Как ранее передавал NEWS.ru, Сергей Лавров рассказал о том, кого он хочет видеть на посту тренера московского «Спартака».

Доменико Тедеско не будет продлевать контракт с клубом, который рассчитан до лета 2021 года. Лавров, будучи болельщиком «красно-белых», оценил нынешнее положение дел в московском клубе.