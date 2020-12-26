Лавров назвал «акт Родченкова» позором для мирового спорта

https://static.news.ru/photo/ca5c7d4a-4836-11eb-b34f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принятие в США «акта Родченкова», которое позволит Вашингтону уголовно преследовать любого человека, связанного с допинговым скандалом на любых соревнованиях, где представлены спортсмены из США, станет позором для всего мирового спорта, считает глава МИД России Сергей Лавров.

Руководитель антидопингового агентства США Трэвис Тигарт уже обрушился на WADA с резкими обвинениями в том, что оно выгораживает русских и его само надо реформировать. Параллельно пригрозил, что на базе пресловутого «акта Родченкова» в США создаётся своя система, которая будет работать и оттеснит WADA на обочину мировых спортивных дискуссий по поводу борьбы с допингом. Если эта система будет действительно внедрена — это будет позор для всего спорта, — цитирует Лаврова ТАСС.

Политик подчеркнул, что несмотря на дискриминационные меры WADA в отношении российских спортсменов, организацию всё равно обвиняют в недостаточно жёсткой политике в отношении РФ.

Притом что WADA несовершенна и 90% членов исполкома представляют страны НАТО или ближайших союзников Альянса, — отметил глава российского МИД.

По его словам, Международное антидопинговое агентство нуждается в серьёзных реформах. Среди возможных решений проблем Лавров предложил добиться сбалансированного состава агентства с точки зрения географических и политических факторов.

Мы должны защищать WADA перед лицом такой попытки приватизировать и эту сферу международных отношений. Американцы хотят её просто приватизировать, — возмущается министр.

Ранее NEWS.ru писал, что решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне может иметь далеко идущие последствия для отечественных спортивных чиновников.