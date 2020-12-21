Латыпов выйдет на масс-старт в Хохфильцене вместо Бьонтегорда

https://static.news.ru/photo/44009390-42a9-11eb-a614-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Латыпов Фото: vk.com/latypov_ed

Российский биатлонист Эдуард Латыпов примет участие в масс-старте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, передаёт пресс-служба Союза биатлонистов РФ (СБР). К нему присоединятся партнёры по сборной: Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев.

Латыпов изначально был запасным, но после снятия с соревнований норвежца Эрленда Бьонтегорда получил шанс. Мужской масс-старт состоится 20 декабря. Начало в 14:00 мск. В нём примут участие 30 лыжников, шесть из которых представляют Норвегию.

Некоторые спортсмены думают, что они могут «разбегаться» на этапах Кубка мира, наращивать форму за счёт первых гонок сезона, однако мировой спорт давно отошёл от данной практики, а мы, к сожалению, всё ещё мыслим так, стараемся подражать, заявил главный тренер сборной РФ по биатлону Валерий Польховский. Он отметил, что в целом его подопечные не перегружены. Исключения составляют отдельные лыжники.

По его мнению, Эдуард Латыпов тренируется слишком усердно и перебирает, что касается Карима Халили, то причина та же — «перезагруз». Но потерять 22-летнего спортсмена сборная не может, с ним нужно разговаривать, «делать коррекцию», прокомментировал Польховский ситуацию с Халили.

9 декабря в австрийском Хохфильцене соревновались биатлонистки — там проходит четвёртый этап Кубка мира. Победителем гонки преследования стала норвежская спортсменка Тирилль Экхофф, преодолевшая дистанцию с одним промахом за 28 минут 24,8 секунды. Россиянки не смогли побороться даже за двадцатку лучших и с высокой вероятностью впервые в истории не примут участие в масс-старте, который пройдёт в Хохфильцене 20 декабря, писал NEWS.ru.