Латыпов стал чемпионом России по летнему биатлону в спринте

Биатлонист из Башкирии Эдуард Латыпов одержал победу в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени. Два промаха не стали помехой на его пути к победе. Второе место занял Даниил Серохвостов из Новосибирской области, а замкнул тройку лучших Денис Таштимеров из Тюмени.

Латыпов допустил два промаха на стрельбе лёжа, но на последнем круге перехватил лидерство и показал лучший результат. Серохвостов сделал один промах на стойке и уступил победителю на финише 4,6 секунды. Таштимеров (0 промахов, +17,5 секунды) к серебру в индивидуальной гонке добавил бронзу в спринте.

Эдуард Латыпов latypov_ed/vk.com

В шестёрку лучших также пробились хантымансиец Семён Сучилов, Ильназ Мухамедзянов из Удмуртии и Евгений Сидоров из Ленинградской области.

Ранее стало известно, что биатлонистка из Свердловской области Ирина Казакевич, несмотря на два промаха, одержала победу в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени. Второе место заняла югорчанка Кристина Резцова, а замкнула тройку лучших Наталья Гербулова из Красноярского края.