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Латыпов сдал второй отрицательный тест и должен вылететь в Антхольц

Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и должен вылететь в Антхольц
16:20, 20 января 2022
Латыпов сдал второй отрицательный тест и должен вылететь в Антхольц Эдуард Латыпов Фото: Alexander Shemetov/Global Look Press
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Россиянин Эдуард Латыпов стал второй отрицательный тест на COVID-19. Таким образом, биатлонист может отправиться в Антхольц для участия в двух гонках, сообщает «Матч ТВ».

По информации издания, в Италию его доставит продюсер телеканала Алексей Криворучко. Латыпов сможет принять участие в двух гонках на предолимпийском этапе: масс-старт и мужская эстафета.

Мужская индивидуальная гонка стартовала 20 января в 16:15 по мск. На неё российский биатлонист заявлен не был.

5 января Латыпов сдал положительный тест на COVID-19. Но уже 20 января должен был присоединиться к сборной России, поскольку у него истёк 14-дневный срок карантина. Однако россиянину продлили срок изоляции на восемь дней.

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