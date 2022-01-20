Латыпов сдал второй отрицательный тест и должен вылететь в Антхольц

Россиянин Эдуард Латыпов стал второй отрицательный тест на COVID-19. Таким образом, биатлонист может отправиться в Антхольц для участия в двух гонках, сообщает «Матч ТВ».

По информации издания , в Италию его доставит продюсер телеканала Алексей Криворучко. Латыпов сможет принять участие в двух гонках на предолимпийском этапе: масс-старт и мужская эстафета.

Мужская индивидуальная гонка стартовала 20 января в 16:15 по мск. На неё российский биатлонист заявлен не был.

5 января Латыпов сдал положительный тест на COVID-19. Но уже 20 января должен был присоединиться к сборной России, поскольку у него истёк 14-дневный срок карантина. Однако россиянину продлили срок изоляции на восемь дней.