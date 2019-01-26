Фигурист Васильевс: выкинул ошибки из головы

Латвийский фигурист Денис Васильевс поделился эмоциями после произвольного проката на чемпионате Европы.

«Не сказал бы, что первая часть программы у меня получилась адской. Это как в биатлоне: я допустил ряд ошибок, но выкинул это все из головы, надо продолжать дальше. Думаю, что недосчитался сейчас более 25 баллов, так что мои позиции были бы куда лучше. Настраиваюсь на то, чтобы откатать чемпионат мира намного лучше», — передаёт его слова корреспондент News.ru.