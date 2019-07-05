Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне. Для победы на швейцарском стадионе ей хватило результата 2,02 м.
При этом россиянка заказывала высоту 2,07 м, но не смогла преодолеть планку. В текущем сезоне 26-летняя Ласицкене выиграла все четыре этапа «Бриллиантовой лиги», в которых участвовала, сообщают организаторы серии международных коммерческих стартов в Twitter.
Второй результат в Лозанне показала Карина Таранда (2,00) из Белоруссии, третий — Мирела Демирева (1,97) из Болгарии.
Ранее News.ru сообщал, что двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам июня. Соперниками россиянки в споре за награду являются шведская прыгунья с шестом Ангелика Бенгтссон, голландская бегунья Сифан Хассан, прыгунья в длину Малайка Михамбо из Германии и бельгийка Нафиссату Тиам, выступающая в многоборье.