https://static.news.ru/photo/5871cf12-9f65-11e9-8cad-fa163e074e61_1024.jpg Мария Ласицкене Фото: Jesper Zerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне. Для победы на швейцарском стадионе ей хватило результата 2,02 м.

При этом россиянка заказывала высоту 2,07 м, но не смогла преодолеть планку. В текущем сезоне 26-летняя Ласицкене выиграла все четыре этапа «Бриллиантовой лиги», в которых участвовала, сообщают организаторы серии международных коммерческих стартов в Twitter .

Results of the women's High Jump



1 Mariya LASITSKENE 2.02

2 Karyna TARANDA 2.00 =NR PB

3 Mirela DEMIREVA 1.97 #LausanneDL #DiamondLeague #RoadToTheFinal pic.twitter.com/OYHhZF4hOi — IAAF Diamond League (@Diamond_League) 5 июля 2019 г.

Второй результат в Лозанне показала Карина Таранда (2,00) из Белоруссии, третий — Мирела Демирева (1,97) из Болгарии.

Ранее News.ru сообщал, что двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам июня. Соперниками россиянки в споре за награду являются шведская прыгунья с шестом Ангелика Бенгтссон, голландская бегунья Сифан Хассан, прыгунья в длину Малайка Михамбо из Германии и бельгийка Нафиссату Тиам, выступающая в многоборье.