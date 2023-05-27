Ласицкене простилась с международной карьерой: слёзы и трагедия спортсменки Но окончательно уходить из спорта лучшая легкоатлетка России пока не собирается

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Слезы олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене стали одним из главных событий прошедшего в Сочи командного чемпионата России по легкой атлетике. Отвечая на вопрос про санкции к российскому спорту, Мария предположила, что ее международная карьера завершена. NEWS.ru рассказывает, почему у Ласицкене нет шансов вернуться на международную арену, что она выиграла и чего не успела добиться из-за ситуации, в которой оказался весь российский спорт.

«Я не питаю никаких надежд»

На этой неделе лучшие легкоатлеты России собрались на командном национальном первенстве в Сочи. Летний сезон открыла и Мария Ласицкене — лучшая отечественная прыгунья в высоту, год назад ставшая олимпийской чемпионкой. Та победа, вероятно, останется главной и последней в карьере 30-летней спортсменки. В Сочи Ласицкене заявила, что не питает надежд вернуться на международную арену.

«Я считаю, что моя международная карьера завершена. Говорить тяжелее, чем думать. Я не планировала этого. Все давно решено, и что бы мы ни делали, нас там не ждут. Я не питаю никаких надежд. Просто я не готова еще завершать карьеру, я хочу попрыгать», — сказала Ласицкене ТАСС, не скрывая слез.

Фото: Cергей Булкин/NEWS.ru Мария Ласицкене в финале соревнований среди женщин на XXXII Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Русская зима — 2023» в Москве

Старт летнего сезона, как и эта речь Марии, вряд ли обрадовали ее поклонников. Олимпийская чемпионка завоевала серебряную медаль в Сочи, взяв высоту 1,88 метра и разделив второе место с показавшей такой же результат Натальей Спиридоновой. Победу одержала белоруска Карина Демидик.

По словам Ласицкене, показать результат лучше ей помешала травма ахилла.

«На тренировках это позволяло мне прыгать, мне казалось, что у спортсмена всегда что-то должно болеть и это нормально. Но сегодня на первой попытке на высоте 1,91 я поняла, что мне не нравится эта боль. Надо обязательно серьезно заняться ахиллом. Поэтому ничего сказать не могу, какие теперь планы. Думаю, предстоит медобследование», — сообщила она РИА Новости.

Ждут ли Ласицкене на международных турнирах

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал рекомендации к допуску российских и белорусских спортсменов до соревнований. Атлеты из нашей страны могут участвовать в международных турнирах, только если подходят под ряд критериев. В частности, они не должны иметь отношения к Вооруженным силам России и поддерживать СВО на Украине.

Ласицкене избегала политических высказываний, но вернуться на международную арену ей помешает принадлежность к ЦСКА. К тому же легкоатлетка, как и выступающий в беге с барьерами Сергей Шубенков, получила звание капитана Вооруженных сил РФ в 2020 году. В 2018-м она являлась доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. Этого более чем достаточно, чтобы дорога на Олимпийские игры и любые другие официальные международные турниры была закрыта.

Но и это не всё. С 2015 года легкая атлетика России находилась под жесточайшими санкциями международной федерации из-за допинговых скандалов: атлетов, в том числе и Ласицкене, допускали до стартов лишь в нейтральном статусе до того, как с подобным столкнулись другие спортсмены нашей страны.

Реакция на слезы Ласицкене

Муж олимпийской чемпионки журналист Владас Ласицкас передал привет главе Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьяну Коу и президенту Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) Добромиру Карамаринову.

«Привет, Себастьян Коу и Добромир Карамаринов. Вы думаете, что легкая атлетика — это ваша собственность. Но вы ошибаетесь. Это дело спортсмена. И вы забыли об этом. Позор вам, лидеры», — написал Ласицкас в соцсетях.

Фото: Cергей Булкин/NEWS.ru Мария Ласицкене во время соревнований по прыжкам в высоту среди женщин на Всероссийском турнире по легкой атлетике «Русская зима – 2020» в легкоатлетическом манеже ЦСКА

«Маша со своим олимпийским золотом останется на века. А вот что делать остальным — непонятно. Молодежь, да даже целое поколение, которое не знает, как выступать без флага и гимна, а сейчас вообще никак не выступает. Я как никто другой понимаю Машу, ее боль, но еще раз хочу сказать, что она свою карьеру реализовала. Даже пропустив одну Олимпиаду, она с огромным успехом выступила на другой. А вот остальным что делать? Это наша боль», — цитирует журналиста Дмитрия Губерниева «Матч ТВ».

Достижения Ласицкене

В карьере 30-летней Ласицкене было много падений и взлетов: кроме золота Токио-2020 в копилке прыгуньи есть три победы на чемпионатах мира (2015, 2017, 2019 годы). И, вероятно, если бы не проблемы нашей легкоатлетической федерации, Мария рано или поздно превзошла бы достижения Елены Исинбаевой: два олимпийских золота и семь побед на чемпионатах мира.

За свою карьеру Мария более 80 раз прыгала на два метра и выше. Лучшим результатом спортсменки до сих пор является 2,06 — до рекорда Стефки Костадиновой (2,09) из Болгарии, кажется, не дотянуться. Но и без этого Ласицкене с отрывом — лучшая прыгунья десятилетия. Когда Мария находится в лучшей форме, ей нет равных, как в свое время не было равных Елене Исинбаевой в прыжках с шестом. Правда, Исинбаевой повезло больше — она избежала бана нашего спорта и успела побывать на трех Олимпиадах.

Ласицкене же не попала в Рио-2016 из-за временного отстранения ВФЛА. Была вероятность пропустить и Токио-2020, но имя Марии все же оказалось в списке 10 россиян, допущенных до олимпийских соревнований. Игры в Париже уже через год, но решения World Athletics о допуске россиян нет и не предвидится.

Отказ сменить гражданство

Ласицкене могла бы сменить спортивное гражданство ради международных стартов, но не стала этого делать.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Мария Ласицкене во время соревнований по прыжкам в высоту среди женщин на Всероссийском турнире по легкой атлетике «Русская зима – 2020» в легкоатлетическом манеже ЦСКА

«Я не думаю о смене спортивного гражданства. Я слишком стара для этого. Я не хочу его менять, и все», — говорила спортсменка «Матч ТВ».

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