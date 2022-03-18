Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отказалась от встречи с министром спорта России Олегом Матыциным. Её муж Владас Ласицкас отметил, что супруга не давала никакого согласия на участие в мероприятии, сообщает РИА Новости. Ранее стало известно, что Олег Матыцин 23 марта обсудит с российскими спортсменами меры поддержки в условиях санкций.

Пресс-релиз Минспорта удивил, так как Маша не давала своё согласие на встречу. В итоге она отказалась от этого мероприятия. Ей не нужна поддержка, ей нужна возможность выступать с сильнейшими легкоатлетами мира, но в этом вопросе Маше не помогли, — сказал муж Ласицкене.

Ранее сообщалось, что министр спорта РФ Олег Матыцин назвал положительное влияние от санкций на российский футбол. По его мнению, сложившаяся ситуация будет способствовать появлению новых талантов.

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила национальную команду от участия в стыковом матче против Польши.